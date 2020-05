Eingefleischt

In Österreich fühlt sich die geschiedene Frau von „Ex-Beatles“ Paul McCartney seit Längerem wohl. In Kärnten hat sich Heather Mills eine schöne Villa gekauft. Seit zwei Jahren pendelt die 45-Jährige zwischen ihrem neuen Wohnsitz und ihrer alten Heimat England hin und her, um ihre 9-jährige Tochter Beatrice Milly (Vater ist McCartney) zu sehen. „Meine Tochter ist seit ihrer Geburt Veganerin“, verriet Mills in einem Bio-Café im Februar während der WM in Schladming. Bei der Verkostung ihrer veganen Müsliriegel „Pure Fit“ schaute damals Andreas Gabalier vorbei. Seit Beginn des Jahres versucht die Unternehmerin ihre Produktlinie „VBites“ in Österreich unter die Leute zu bringen. Mitte März kochte Mills bei der ersten veganen Messe in Salzburg auf. Auch bei der „Green Expo13“ in der Messe Wien (19.–21. April) wird die Blondine, die nach ihrer Scheidung 32 Millionen Euro von ihrem Ex-Mann kassierte, am Herd stehen: Freitag bis Sonntag (jeweils am Nachmittag) wird sie bei einer Kochshow ihre leichte Kost aus veganen Produkten und Fleischersatz präsentieren.