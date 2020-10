Harry und Meghan präsentieren neue Webseite

Zudem ist auf der in beige und schwarz gehaltenen Webseite eine Definition des altgriechischen Wortes "Arche" als Quelle des Handelns und "Well" als reichhaltige Quelle oder Versorgung angegeben. Weitere Informationen waren auf der Webseite zunächst nicht verfügbar.

Neustart geht weiter

Nach früheren Berichten sind unter dem Dach der Organisation mehrere Projekte geplant, darunter Gruppen für emotionale Unterstützung, Bildungsprogramme und Initiativen mit Fokus auf Themen zu Gesundheit und allgemeinem Wohlbefinden.

Harry und Meghan hatten sich Ende März vom britischen Königshaus losgelöst. Sie lebten zunächst in Kanada und zogen dann mit ihrem im Mai 2019 geborenen Sohn Archie nach Südkalifornien. In den letzten Wochen meldete sich das Paar von seinem Haus in Santa Barbara mehrmals in Videochats zu Wort. Mit der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai (23) sprachen sie kürzlich über Bildungschancen für Mädchen. Im September hatten sie US-Bürger dazu aufgerufen, bei der Präsidentschaftswahl im November ihre Stimmen abzugeben.