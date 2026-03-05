Harry Styles über Liam Payne: Schwer einen Freund zu verlieren, der einem so ähnlich ist

Fans von Harry Styles dürfen sich freuen: Am 6. März erscheint sein neues Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." Im Interview mit Zane Lowe von Apple Music sprach der Musik-Superstar kurz davor über den Entstehungsprozess seiner Musik und gab dabei auch den ein oder anderen privaten Einblick, etwa über seine Zeit in Berlin. Es falle ihm aber schwer, über seinen verstorbenen One-Direction-Bandkollegen Liam Payne zu sprechen, so Styles. "Ich glaube, es gab eine Zeit nach seinem Tod, in der es mir wirklich schwerfiel zu akzeptieren, wie seltsam es ist, dass andere Menschen gewissermaßen einen Teil deiner Trauer mit dir teilen", erzählte Styles, der andeutete, dass er sich in seiner Trauer beobachtet fühlte: "Ich habe so starke Gefühle wegen des Todes meines Freundes. Und dann wird mir plötzlich bewusst, dass andere Menschen von mir erwarten, dass ich diese Gefühle irgendwie zum Ausdruck bringe, sonst würde das bedeuten, dass ich nicht wirklich fühle, was ich fühle, verstehst du?"

Die für eine Fernsehshow gecastete Boyband One Direction war weltweit enorm erfolgreich. 2016 erklärte One Direction, eine Auszeit zu nehmen. Payne war für Styles mehr als ein Kollege, wie er im Gespräch mit Lowe sagt: "Es ist sehr schwer, einen Freund zu verlieren. Es ist immer schwer, einen Freund zu verlieren, aber es ist besonders schwer, einen Freund zu verlieren, der einem in so vielerlei Hinsicht so ähnlich ist." Payne sei für ihn "jemand mit dem gütigsten Herzen, der einfach nur großartig sein wollte" gewesen.

Payne wurde nur 31 Jahre alt Liam Payne war am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren vom Balkon eines Zimmers im dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt, in dem er seit drei Tagen Gast war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft halten es die Gerichtsmediziner für wahrscheinlich, dass er ohnmächtig wurde, während er versuchte, über das Balkongeländer zu klettern. Eine Autopsie habe bei ihm Alkohol und Kokain in großen Mengen nachgewiesen.