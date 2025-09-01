"Harry Potter"-Serie: Dieser Star aus den Filmen ist wieder dabei

Die Fans der Harry-Potter-Filme können sich beim Warten auf die neue Serie auf einen alten Bekannten freuen. Der britische Schauspieler Warwick Davis übernimmt erneut die Rolle des Professors Filius Flitwick, der die Hauptfiguren der Reihe in der Zauberschule Hogwarts unterrichtet. Das teilte der Sender HBO am "Back to Hogwarts"-Tag mit - dem Tag, an dem die Schülerinnen und Schüler in der Buchvorlage in die Schule zurückkehren.

Der Cast wächst Aber auch andere Cast-Neugänge wurden auf Instagram bekannt gegeben (siehe oben, Slide 2): Elijah Oshin als Dean Thomas

als Dean Thomas Finn Stephens als Vincent Crabbe

als Vincent Crabbe William Nash als Gregory Goyle

als Gregory Goyle Sirine Saba als Professor Pomona Sprout

als Professor Pomona Sprout Richard Durden als Professor Cuthbert Binns

als Professor Cuthbert Binns Bríd Brennan als Madam Poppy Pomfrey

als Madam Poppy Pomfrey Leigh Gill als Griphook Seit geraumer Zeit bekannt ist bereits folgende Besetzung: Dominic McLaughlin als Harry Potter

als Harry Potter Alastair Stout als Ron Weasly

als Ron Weasly Arabella Stanton als Hermine Granger

als Hermine Granger John Lithgow als Albus Dumbledore

als Albus Dumbledore Paapa Essiedu als Severus Snape

als Severus Snape Janet McTeer als Minerva McGonagall

als Minerva McGonagall Nick Frost als Rubeus Hagrid

als Rubeus Hagrid Paul Whitehouse als Argus Filch

als Argus Filch Luke Thallon als Quirinus Quirrell

als Quirinus Quirrell Bertie Carvel als Cornelius Fudge

als Cornelius Fudge Katherine Parkinson als Molly Weasley

als Molly Weasley Bel Powley als Petunia Dursley

als Petunia Dursley Daniel Rigby als Vernon Dursley

als Vernon Dursley Johnny Flynn als Lucius Malfoy

als Lucius Malfoy Louise Brealey als Madam Hooch

als Madam Hooch Anton Lesser als Mr. Ollivander