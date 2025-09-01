"Harry Potter"-Serie: Dieser Star aus den Filmen ist wieder dabei
Die Fans der Harry-Potter-Filme können sich beim Warten auf die neue Serie auf einen alten Bekannten freuen.
Der britische Schauspieler Warwick Davis übernimmt erneut die Rolle des Professors Filius Flitwick, der die Hauptfiguren der Reihe in der Zauberschule Hogwarts unterrichtet. Das teilte der Sender HBO am "Back to Hogwarts"-Tag mit - dem Tag, an dem die Schülerinnen und Schüler in der Buchvorlage in die Schule zurückkehren.
Der Cast wächst
Aber auch andere Cast-Neugänge wurden auf Instagram bekannt gegeben (siehe oben, Slide 2):
- Elijah Oshin als Dean Thomas
- Finn Stephens als Vincent Crabbe
- William Nash als Gregory Goyle
- Sirine Saba als Professor Pomona Sprout
- Richard Durden als Professor Cuthbert Binns
- Bríd Brennan als Madam Poppy Pomfrey
- Leigh Gill als Griphook
Seit geraumer Zeit bekannt ist bereits folgende Besetzung:
- Dominic McLaughlin als Harry Potter
- Alastair Stout als Ron Weasly
- Arabella Stanton als Hermine Granger
- John Lithgow als Albus Dumbledore
- Paapa Essiedu als Severus Snape
- Janet McTeer als Minerva McGonagall
- Nick Frost als Rubeus Hagrid
- Paul Whitehouse als Argus Filch
- Luke Thallon als Quirinus Quirrell
- Bertie Carvel als Cornelius Fudge
- Katherine Parkinson als Molly Weasley
- Bel Powley als Petunia Dursley
- Daniel Rigby als Vernon Dursley
- Johnny Flynn als Lucius Malfoy
- Louise Brealey als Madam Hooch
- Anton Lesser als Mr. Ollivander
Der TV-Start der Serie ist für 2027 geplant. Jede Staffel soll eine werkgetreue Adaption der sieben Bücher von Autorin J.K. Rowling sein, die als ausführende Produzentin an Bord ist.
Die Serie ist die zweite Verfilmung der Romane nach den erfolgreichen Spielfilmen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen. Das erste Buch ("Harry Potter und der Stein der Weisen") war 1997 erschienen. Mit mehr als 600 Millionen verkauften Büchern in Dutzenden Sprachen gilt "Harry Potter" als erfolgreichste Romanserie der Welt.
