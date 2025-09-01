Chemie statt Luxus: Stars, die auch eine Karriere in der Naturwissenschaft haben
Künstler, seien es Schauspieler oder Künstler, unterstellt man gemeinhin, nicht sonderlich gebildet zu sein. Das ist natürlich ein ärgerliches Vorurteil – auch wenn es stimmt, dass viele spätere Stars für ihre Karriere die schulische Ausbildung hinten an stellten.
Doch es geht auch anders. Wir stellen ihnen einige Stars vor, die auch eine Karriere in der Naturwissenschaft haben.
Lisa Kudrow
Weltberühmt wurde Lisa Kudrow als freiheitsliebende und esoterische Phoebe Buffay in der Sitcom "Friends". Auch in "Romy und Michele" spielt Kudrow eine klischeehaft-dümmliche Blondine.
Im wahren Leben weist die heute 61-Jährige einen sehr hohen Intelligenzquotienten auf Bevor sie ihre Karriere als Schauspielerin begann, plante Kudrow, Medizinerin zu werden und sich wie ihr Vater auf das Thema Kopfschmerzen zu spezialisieren. Sie schloss sogar das Biologie-Studium ab und unterstützte ihren Vater danach bei einer Studie über Cluster-Kopfschmerzen.
Natalie Portman
Auch Natalie Portman eilt der Ruf voraus, eine der klügsten Köpfe Hollywoods zu sein. Obwohl sie schon als Kind als Schauspielerin erste Erfolge feierte, schloss sie trotzdem die Schule ab und bewies ein Talent (und Interesse) für Naturwissenschaften. 1997 erreichte sie mit dem Versuch, aus Zucker Wasserstoff herzustellen, das Halbfinale des Wissenschaftswettbewerbs Intel International Science and Engineering Fair. Nachfolgend veröffentlichte sie unter ihrem bürgerlichen Namen Natalie Hershlag einen wissenschaftlichen Artikel dazu.
Zudem studierte Portman Psychologie an der Elite-Uni Harvard und arbeitete auch an einer Publikation über kognitive Prozesse des Frontallappens beteiligt.
Brian May
Der "Queen"-Gitarrist Brian May ist nicht nur eine Musik-Legende, sondern auch Doktor der Astrophysik: 2007 beendete er seine Doktorarbeit, die sich mit Radialgeschwindigkeiten im interplanetaren Staub befasst. Der exakte Titel lautet: "Eine Untersuchung von Radialgeschwindigkeiten im zodiakalen Staub".
Als Astrophysiker war May auch daran beteiligt, als die NASA 2023 mittels der Raumsonde OSIRIS-REx erstmalig Proben einer Asteroidenoberfläche erfolgreich zur Erde zurückbringen konnte. Schon als Kind bastelte sich May selbst ein Teleskop, um sich den Sternen ganz nah fühlen zu können.
Dolph Lundgren
Hätte ihn Grace Jones nicht entdeckt und ihn in die Welt Hollywoods eingeführt, hätte Dolph Lundgren wohl den Weg als Naturwissenschaftler eingeschlagen – und zwar wahrscheinlich ziemlich erfolgreich: Er schloss vor der Schauspielerei an zahlreichen (!) internationalen Universitäten das Studium der Chemietechnik ab. Lundgren ist also Chemieingenieur. Zudem erhielt er mehrere Stipendien, darunter für das Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Als Schauspieler ist er vor allem für seine Actionrollen bekannt.
Mayim Bialik
In der Hit-Sitcom "The Big Bang Theory" stellt sie die sehr kluge Neurowissenschaftlerin Amy dar, die allen ihren Freunden intellektuell weit überlegen ist. Auch Darstellerin Mayim Bialik ist ein Superhirn: Sie studierte Neurowissenschaften, Judaistik und Hebraistik. Für ihr Studium legte sie sogar ihre Karriere als Schauspielerin einige Zeit aufs Eis. Ihre Doktorarbeit handelt vom Prader-Willi-Syndrom, eine seltene genetisch bedingte Behinderung,
