Künstler, seien es Schauspieler oder Künstler, unterstellt man gemeinhin, nicht sonderlich gebildet zu sein. Das ist natürlich ein ärgerliches Vorurteil – auch wenn es stimmt, dass viele spätere Stars für ihre Karriere die schulische Ausbildung hinten an stellten.

Doch es geht auch anders. Wir stellen ihnen einige Stars vor, die auch eine Karriere in der Naturwissenschaft haben.