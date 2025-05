Harrison Ford im Interview: "Es ist kein Spaziergang"

Von Action hat er nie genug: Harrison Ford bleibt ein Hollywood-Dauerbrenner. Zwar nähert er sich seinem 83. Geburtstag, doch Ruhestand ist für ihn kein Thema. Derzeit bereitet er sich auf eine weitere Staffel der Erfolgsserie "1923" vor und übernimmt eine Hauptrolle in "The Miserable Adventures of Burt Squire". In "Captain America: Brave New World" verkörpert er Thaddeus "Thunderbolt" Ross, der sich in dieser Geschichte in den Red Hulk verwandelt.