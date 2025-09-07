Harald Schmidt hält US-Präsident Trump für "genialen Entertainer"

Harald Schmidt (68) hält US-Präsident Donald Trump für einen begnadeten Unterhalter. "Trump ist ein genialer Entertainer, das muss man ganz klar sagen. Was der raushaut! Er braucht auch keinen Autor, das fällt ihm alles selbst ein", sagte der frühere Late-Night-Talker der Deutschen Presse-Agentur in Köln: "So Sachen wie 'Little Rocket Man' für Kim Jong Un."

Trump sei vor Jahrzehnten auch immer ein toller Gast in der Show von David Letterman gewesen, sagte Schmidt. Deshalb sei es alles andere als einfach, sich als Satiriker über ihn lustig zu machen.