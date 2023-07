Harald Glööckler erlitt Unfall: "Der halbe Finger ist ab"

In der neuen Dokusoap "Herr Glööckler sucht das Glück" (RTLZWEI) können die Zuschauerinnen und Zuschauer Harald Glööckler "so offen wie nie zuvor" erleben, wie es in einer Pressemitteilung heißt. So teilt der deutsche Modeschöpfer darin seine Emotionen rund um die Trennung von Ex-Mann Dieter Schroth mit der Öffentlichkeit und spricht auch darüber, wie es dazu gekommen sei, dass er sich nach 35 gemeinsamen Jahren dazu entschieden hatte, die eingetragene Lebenspartnerschaft aufzulösen.