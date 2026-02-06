Stars

Filmstar Halle Berry hat sich zum vierten Mal verlobt

Sie hat die Verlobung mit Musiker Van Hunt in der "Tonight Show" öffentlich gemacht.
06.02.26, 10:50

Oscar-Preisträgerin Halle Berry hat ihre Verlobung mit Musiker Van Hunt öffentlich gemacht. 

In der "Tonight Show" von US-Moderator Jimmy Fallon präsentierte die 59-Jährige ihren auffälligen Verlobungsring – und räumte zugleich mit Gerüchten über angebliches Zögern auf. "Natürlich habe ich Ja gesagt", stellte die Schauspielerin klar.

"Ich habe nicht Nein gesagt – wir haben nur noch kein Datum." Hunt habe ihr "einen kleinen Ring angesteckt", sagte Berry. Zu sehen war ein Ring mit quadratischem Diamanten auf goldenem Band.

Berry und der Grammy-prämierte Musiker Van Hunt sind seit rund sechs Jahren ein Paar. Die Oscar-Preisträgerin ("Monster"s Ball") war zuvor mit Baseballspieler David Justice, Musiker Eric Benét und dem französischen Schauspieler Olivier Martinez verheiratet, Hunt einmal. Mit Martinez hat sie einen neunjährigen Sohn, aus einer früheren Beziehung mit Model Gabriel Aubry stammt eine 17-jährige Tochter.

