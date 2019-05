Halle Berry: Knallhartes Training für "John Wick 3"

"Da war viel militärisches Training dabei, wie bei den Navy Seals", berichtet die Oscarpreisträgerin über die eisernen Vorbereitungen. "Und ich musste auf meine Ernährung achten."

Sechs Monate Martial Arts-Training

Obendrein absolvierte Berry vor dem Drehstart ein sechsmonatiges Martial Arts-Training. Ihr Trainer trieb sie beim Boxen, Kickboxen und Muay Thai an ihre Grenzen. Da habe in kürzester Zeit so viel gelernt, wie andere in drei Jahren.