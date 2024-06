Haftstrafe: Krimi-Autor Håkan Nesser wegen Steuerbetrugs verurteilt

Der schwedische Autor Håkan Nesser ist in drei Fällen wegen schwerer Steuervergehen verurteilt worden. Er habe gemeinsam mit einer anderen Person fast 15 Millionen schwedische Kronen (ca. 1,33 Mio. Euro) von Unternehmen in Malta abgezogen, ohne die Dividenden bei der schwedischen Steuerbehörde zu melden, berichteten die Nachrichtenagentur TT und weitere schwedische Medien am Freitag. Er wurde vor einem Berufungsgericht zu einem Jahr und sechs Monaten Gefängnis verurteilt.