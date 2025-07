Händchenhaltend: Tom Cruise und Ana de Armas scheinen Beziehung zu bestätigen

Es macht den Eindruck, als würden die Gerüchte stimmen: Seit Monaten wird darüber spekuliert, dass Tom Cruise und Ana de Armas ein Paar sind. Die beiden wurden das erste Mal nach einem gemeinsamen Essen am Valentinstag zusammen gesichtet. Seitdem verbringen die zwei Schauspieler auffällig viel Zeit zusammen.

Tom Cruise zeigt sich Hand in Hand mit Ana de Armas

Nachdem sie kürzlich zusammen in Spanien urlaubten, wurden Cruise und die Ex-Freundin von Ben Affleck jetzt händchenhaltend in der Öffentlichkeit gesehen - was die Boulevardpresse als Bestätigung für ihren Paar-Status sieht.