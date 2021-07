Habsburger Abdankung und Exil

Zufall der Geschichte: Just in dem Moment, als der Zug mit den Habsburgern die Grenze Vorarlbergs zur Schweiz passierte, reiste der Schriftsteller Stefan Zweig von der Schweiz nach Österreich zurück. Er stand am 24. März 1919 am Bahnhof der Grenzstation Buchs, als der Habsburger-Zug Österreich verließ.



Stefan Zweig schilderte die Szene im Werk "Die Welt von Gestern": "Langsam, ich möchte fast sagen majestätisch, rollte der Zug heran, ein Zug besonderer Art, nicht die abgenutzten, vom Regen verwaschenen gewöhnlichen Passagierwaggons, sondern schwarze, breite Wagen, ein Salonzug. Die Lokomotive hielt an. Eine fühlbare Bewegung ging durch die Reihen der Wartenden, ich wusste noch immer nicht, warum.



Da erkannte ich hinter der Spiegelscheibe des Waggons hoch aufgerichtet Kaiser Karl, den letzten Kaiser von Österreich, und seine schwarzgekleidete Gemahlin Zita. Ich schrak zusammen: Der letzte Kaiser von Österreich, der Erbe der habsburgischen Dynastie, die siebenhundert Jahre das Land regiert, verließ sein Reich!"



Stefan Zweig weiter: "Es war ein historischer Augenblick, den ich erlebte - und doppelt erschütternd für einen, der in der Tradition des Kaiserreichs aufgewachsen war."

Tatsächlich wurde noch in diesem historischen Moment des 24. März 1919 der Grundstein für ein jahrzehntelanges Zerwürfnis zwischen der Republik Österreich und der Familie Habsburg gelegt.



Das kam so: Karl I. hatte zwar am 11. November 1918 die Verzichtserklärung unterschrieben mit dem Kernsatz: "Im voraus erkenne ich die Entscheidung an, die Deutschösterreich über seine künftige Staatsform trifft ... Ich verzichte auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften." Der letzte Habsburger-Kaiser verzichtete also auf die Führung des neuen Staates - eine formelle Abdankung war das aber nicht. Seine Gattin Zita hatte Karl massiv unter Druck gesetzt: "Niemals! Ein Herrscher kann seine Herrscherrechte nicht verlieren."



Beim Verlassen Österreichs widerrief Karl seine Verzichtserklärung im "Feldkircher Manifest". Dies teilte er aber nicht der österreichischen Öffentlichkeit mit, sondern nur dem Papst und ein paar ausgewählten Staatsoberhäuptern in Europa. Wenigstens in Österreich versuchte Karl nicht, die Herrschaft noch einmal wiederzuerobern. In Ungarn unternahm er jedoch 1921 zwei Restaurationsversuche als König Karl IV. von Ungarn, scheiterte aber völlig.



Grund genug für die Alliierten, Habsburg und seine Familie auf die Atlantik-Insel Madeira zu verbannen. Dort starb der letzte Habsburger-Kaiser am 1. April 1922 an den Folgen einer schweren Lungenentzündung.