GZSZ-Schauspielerin Anne Menden: Das Baby ist da

Schauspielerin Anne Menden und ihr Verlobter Gustav Masurek sind Eltern geworden. Die 40-Jährige, bekannt aus der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), brachte Anfang Februar einen gesunden Sohn zur Welt, wie RTL mitteilte. Mutter und Kind seien wohlauf. Alle seien gesund, glücklich, munter und mittlerweile wieder zu Hause. "Als ich unseren Sohn zum ersten Mal im Arm hielt, stand für einen Moment einfach alles still", wurde Menden in der Mitteilung zitiert. Das Gefühl lasse sich demnach kaum in Worte fassen. "Es ist größer, tiefer und erfüllender, als ich es mir je hätte vorstellen können." Masurek teilte mit: "Ich bin unendlich stolz auf Anne und voller Respekt für das, was sie geleistet hat."

"Jetzt sind wir komplett" Auf Instagram veröffentlichte Menden ein Foto, auf dem die kleinen Füße des Kindes zu sehen sind. Dazu schrieb sie: "Wir wussten nicht, dass man sich so vollständig fühlen kann. Bis zu diesem Moment. Unser kleines 'Littlefoot' hat das Licht der Welt erblickt. Jetzt sind wir komplett." Zahlreiche Fans übermittelten Glückwünsche.