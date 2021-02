Gwyneth Paltrow schildert langen Leidensweg nach Corona-Infektion

So stärkt Paltrow ihr Immunsystem

Um zu gesunden, habe sie sich vermehrt um sich und ihren Körper gekümmert. Dabei verzichtete sie auf Zucker und Alkohol, um die Nachwirkungen des Virus' zu bekämpfen.

Sie habe sich für eine keto-basierte, pflanzliche, aber flexible Diät entschieden. Dabei habe sie täglich Fisch und ein paar andere Fleischsorten gegessen. Bis 11 Uhr vormittags habe sie jeden Tag gefastet. Zusätzlich nehme sie eine Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln ein, so der "Shakespeare in Love"-Star. Auch Bewegung helfe ihr.

"Es macht natürlich einen enormen Unterschied, den Körper zu bewegen und Giftstoffe auszuschwitzen", ist sich die Schauspielerin sicher. Ihre Methode scheint Früchte zu tragen. Mittlerweile scheint es Paltrow jedenfalls besser zu gehen.

"Alles, was ich tue, fühlt sich gut an, wie ein Geschenk an meinen Körper", so die Oscar-Preisträgerin. "Ich habe Energie, trainiere morgens und mache so oft ich kann eine Infrarotsauna, alles im Dienste der Heilung."