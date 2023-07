Gwyneth Paltrow: George Clooney wird anders behandelt als weibliche Stars

Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow ("Shakespeare in Love") wünscht sich mehr Freiheit für Frauen, so zu altern, wie sie wollen. "Als Frauen wollen wir gesund sein, wir wollen älter werden", sagte die 50-Jährige der britischen Vogue. "Manche Frauen wollen sich mit allem an ihrem Äußeren befassen und manche Frauen wollen eine fabelhafte französische Großmutter sein, die nie etwas tut."

➤ Lesen Sie hier mehr: George Clooney über "schrecklichen Fehler", den er mit seinen Zwillingen gemacht hat