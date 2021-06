Gwen Stefani und Blake Shelton: Bereits heimlich verheiratet?

Im Oktober wurde bekannt, dass sich die US-Sängerin Gwen Stefani und ihr Freund, Country-Star Blake Shelton, verlobt haben. Nun werden Spekulationen laut, wonach das Paar vielleicht schon still und heimlich "ja" gesagt haben könnte.

Gwen Stefani und Blake Shelton schon Mann und Frau?

Jüngste Paparazzi-Fotos geben Grund zur Annahme, dass die Trauung bereits unter dem Medienradar vollzogen wurde. Page Six veröffentlichte Bilder, auf denen Stefani mit einem funkelnden Diamant-Ring zu sehen ist, den sie unter ihrem Verlobungsring trug. Am Tag davor hatte die Musikerin ein Foto von sich gepostet und dazugeschrieben: "She's getting married" - also "sie wird heiraten". Stefani fügte unter anderem ein Emoji von einem Brautschleier und einem Ring hinzu.