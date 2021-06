Große Überraschung für Günther Jauch bei Jubiläums-"Wer wird Millionär"

"Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem …?" - so lautete der allererste Frage bei "Wer wird Millionär" überhaupt. Zur Antwort-Auswahl standen A: Sofa, B: Klo, C: Grill und D: Dach. 1999 war das. Viel hat sich seitdem getan.

Eine Quizkandidatin servierte Günther Jauch vor der Millionenfrage Mohnkuchen. Ein anderer Teilnehmer jubelte nach dem 16 000-Euro-Gewinn, dass er jetzt endlich den Job im Getränkemarkt kündigen kann. Und ein Lehrer Ende 30 suchte mit E-Mail-Adresse auf dem T-Shirt nach einer Frau fürs Leben. Es gibt nur wenig, was Günther Jauch und sein Team bei "Wer wird Millionär?" ("WWM") noch nicht erlebt hätten. An diesem Donnerstag strahlt RTL die 1500. Ausgabe der Show aus.

Jauch weiß nichts

Eine großen Überraschungsshow für Günther Jauch soll es werden. Der "Mann der Millionen" soll dabei völlig ahnungslos sein und weder die Kandidaten kennen, die mit einer besonderen Spielvariante um den Höchstgewinn kämpfen, noch die Rückblicke, die ihn und die Zuschauer laut RTL "in Erinnerungen an einzigartige "Wer wird Millionär?"-Geschichten schwelgen lassen sollen".

Jauch muss gegebenenfalls spontan improvisieren: Liegt in dieser Unvorhersehbarkeit der besondere Reiz der Show für den Moderator? Günther Jauch meint: "Natürlich. Man muss auf alles gefasst sein oder sogar damit rechnen, dass einem die peinlichsten Szenen aus 22 Jahren "WWM" noch einmal vorgeführt werden."