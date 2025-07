Große Veränderungen: Prinz George wird "Realität seines Schicksals langsam bewusst"

Im neuen Lebensjahr des Prinzen dürfte es jedoch nicht nur ums Reisen, sondern vor allem um seine schulische Laufbahn gehen. Nach den Sommerferien startet für George nämlich das letzte Jahr an der Lambrook School nahe Windsor. Die Schule besuchen auch seine jüngeren Geschwister Prinzessin Charlotte und Prinz Louis .

Im letzten Jahr vor der Teenager-Zeit muss sich George auf die eine oder andere neue Vorschrift einstellen. Denn von diesem Alter an, so besagt es die royale Etikette, sollte George nicht mehr mit seinem Vater im selben Flugzeug reisen. Zu groß wäre die Gefahr, dass im Falle eines Absturzes gleich zwei Thronfolger ums Leben kommen.

Am 22. Juli hat Prinz George seinen zwölften Geburtstag gefeiert. Der Palast feierte den Buben, der nach seinem Vater an zweiter Stelle der britischen Thronfolge steht, mit einem neuen Foto auf Instagram .

Immer wieder wird heftig spekuliert, welche neue Schule George demnächst besuchen wird. Wird es das berühmte Elite-Internat Eton, auf dem schon sein Vater war? Davon dürfte zumindest Prinzessin Kate wenig angetan sein. Sie legt Berichten zufolge - wie schon Williams verstorbene Mutter Prinzessin Diana - Wert darauf, dass ihre Kinder eine möglichst normale Kindheit haben.

Wie auch immer der Prinz und die Prinzessin von Wales entscheiden - ihrem ältesten Spross stehen einschneidende Veränderungen bevor. Mit seinem zwölften Geburtstag und der Aussicht, nächstes Jahr auf eine neue Schule zu gehen, sei George jedenfalls in einem Alter, in dem ihm "die Realität seines Schicksals langsam bewusst wird", so die ehemalige BBC-Korrespondentin für königliche Angelegenheiten, Jennie Bond, im Gespräch mit der Zeitung Mirror.