Seit einiger Zeit ist Chris Carmack als Atticus Lincoln in der Arzt-Serie "Grey's Anatomy" zu sehen. Zuvor war er ebenfalls erfolgreich als Schauspieler tätig und durfte sich über Rollen in den Hit-Sendungen "Nashville" und "O.C., California" freuen. Auch in seinem Privatleben hat der 41-Jährige allen Grund zur Freude. Er ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Baby-News: Zweites Kind für Chris Carmack

Mit einem süßen Beitrag verkündeten Chris Carmack und seine Frau Erin Slaver die Baby-News auf Instagram. Die beiden sind zum zweiten Mal Eltern geworden.