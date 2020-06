Gottschalk und Vogt: Wiedersehen in der Oper

Vogt

Richard Wagner

Es war ein Wiedersehen von zwei deutschen Stars mit ähnlicherFrisur in derKlaus Florian Vogt sang Montagabend nochmals den Lohengrin Thomas Gottschalk blieb nach der KURIER ROMY , um seinem Freund zuzujubeln. Angefreundet haben sich die FamilienGottschalk undim Jahr 2007 inmit Wohnsitz inist Mitglied des Board of Directors der L. A. Opera,sang den Florestan. Also luden diedie Familiemit damals drei Söhnen in ihr Gästehaus. Dochlebt gerne im Wohnmobil und nutzte die Gastfreundschaft nur, um dieses auf dem Grundstück derzu parken. Der deutsche Entertainer, der unweit vonaufgewachsen ist, kam erst durch seine Frau Thea zu. Bevor er sie vor 40 Jahren kennenlernte, hörte er nur Mozart-Opern, mit Thea geht’s jetzt regelmäßig zum Grünen Hügel.

Also hat er auch 2010 die " Lohengrin"-Regie von Hans Neuenfels gesehen, wo der Chor in Rattenkostümen auftritt. Da gefiel ihm die aktuelle Wiener Inszenierung im Wirtshaus schon besser.

Nach der Vorstellung trafen einander die Sänger in Plachutta’s Gasthaus zur Oper zum großen Abschied. Der Bariton Wolfgang Koch (Friedrich von Telramund) bereitete sich mit einem Schnitzel auf eine Reise nach Tokio vor und Klaus Florian Vogt wird im Mai im Teatre del Liceu in Barcelona den Siegmund in der Walküre geben. Ein Hotel hat der Tenor nicht gebucht, er wird auch in Barcelona im Wohnwagen wohnen, den hat er bereits vorausgeschickt.