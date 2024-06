Goldie Hawn drehte bei Einbruch in ihr Schlafzimmer durch

US-Schauspielerin Goldie Hawn (78) fühlt sich eigenen Angaben zufolge seit einem Einbruch in ihr Haus und einem kurz darauffolgenden Einbruchsversuch allein daheim unwohl.

"Ich bin nie ohne Sicherheitsmann", erzählte die Oscar-Preisträgerin ("Die Kaktusblüte") in dem Podcast "Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa". Sie und ihr Partner Kurt Russell hätten damals "vielleicht zwei Stunden und 20 Minuten" ihr Haus für ein gemeinsames Abendessen verlassen.