GNTM-Star Bruce Darnell: "Ich bin in der Kindheit missbraucht worden"

Choreograf, Model und GNTM-Star Bruce Darnell hat seine Unterstützung an einer Kampagne gegen sexuellen Missbrauch damit begründet, selbst als Kind Opfer gewesen zu sein. "Es ist eine bewegende Geschichte für mich, denn ich bin auch in der Kindheit missbraucht worden", sagte er Montagabend bei der Vorstellung der Kampagne "Schieb deine Verantwortung nicht weg!" in Berlin. "Das ist schon lange her."