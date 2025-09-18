GNTM-Siegerin vergewaltigt: Darum zeigte Alex Mariah Peter Täter nicht an

Nun hat sie ihr erstes eigenes Buch herausgebracht, in dem sie Privates preisgibt. In dem Werk mit dem Titel "Work in Progress", das am 16. September erschienen ist, schildert sie unter anderem eine traumatische Erfahrung. Die ehemalige Casting-Show-Kandidatin wurde eigenen Angaben zufolge auf einer Party vergewaltigt.

Das deutsche Model Alex Mariah Peter nahm 2021 an der 16. Staffel von " Germany’s Next Topmodel " teil und wurde als erste trans Frau Siegerin der Show.

Demnach habe sich der Vorfall vor einigen Jahren zugetragen.

Mann hatte mit Alex Mariah Peter Sex ohne Zustimmung

"Ich wurde vergewaltigt. Und es hat verdammt lange gedauert, mir das einzugestehen", schreibt Peter laut Bild in ihrem Buch. Sie sei müde gewesen auf einer Party und habe sich in einem Bett ausruhen wollen. Da habe sie plötzlich Männerhände an ihrem Körper gespürt.

Sie habe dem Mann zu verstehen gegeben, dass sie keine Lust habe, doch der Täter habe nicht aufgehört. Die heute 27-Jährige hielt den Mann zunächst für den Gastgeber der Veranstaltung, mit dem sie in der Vergangenheit bereits intim gewesen ist. Daher ließ sie es geschehen. Erst als dieser auf einmal in der Tür stand, habe sie begriffen, von einem Fremden missbraucht worden zu sein.

Warum sie den Täter nicht anzeigte