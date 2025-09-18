GNTM-Siegerin vergewaltigt: Darum zeigte Alex Mariah Peter Täter nicht an
- Alex Mariah Peter, erste Transfrau-Gewinnerin von GNTM 2021, veröffentlicht ihr Buch "Work in Progress".
- Darin berichtet sie von einer Vergewaltigung auf einer Party, die sich vor einigen Jahren ereignete.
- Peter zeigte den Täter nicht an, betont aber, dass sie keine Schuld an dem Übergriff trägt.
Das deutsche Model Alex Mariah Peter nahm 2021 an der 16. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" teil und wurde als erste trans Frau Siegerin der Show.
Alex Mariah Peter auf Party vergewaltigt
Nun hat sie ihr erstes eigenes Buch herausgebracht, in dem sie Privates preisgibt. In dem Werk mit dem Titel "Work in Progress", das am 16. September erschienen ist, schildert sie unter anderem eine traumatische Erfahrung. Die ehemalige Casting-Show-Kandidatin wurde eigenen Angaben zufolge auf einer Party vergewaltigt.
Demnach habe sich der Vorfall vor einigen Jahren zugetragen.
Mann hatte mit Alex Mariah Peter Sex ohne Zustimmung
"Ich wurde vergewaltigt. Und es hat verdammt lange gedauert, mir das einzugestehen", schreibt Peter laut Bild in ihrem Buch. Sie sei müde gewesen auf einer Party und habe sich in einem Bett ausruhen wollen. Da habe sie plötzlich Männerhände an ihrem Körper gespürt.
Sie habe dem Mann zu verstehen gegeben, dass sie keine Lust habe, doch der Täter habe nicht aufgehört. Die heute 27-Jährige hielt den Mann zunächst für den Gastgeber der Veranstaltung, mit dem sie in der Vergangenheit bereits intim gewesen ist. Daher ließ sie es geschehen. Erst als dieser auf einmal in der Tür stand, habe sie begriffen, von einem Fremden missbraucht worden zu sein.
Warum sie den Täter nicht anzeigte
"Ich bin als Frau nicht selbst schuld, wenn Männer mich verbal belästigen oder sogar schlimmere Dinge tun", stellt das Model gegenüber Bild klar.
Den Täter habe sie nicht angezeigt. Nicht zuletzt, weil sie sich nicht sicher gewesen sei, ob es sich bei dem Vorfall tatsächlich um eine Vergewaltigung gehandelt habe. Inzwischen ist sich Alex Mariah Peter aber sicher: "Ich habe zwar nicht um mich geschlagen und laut um Hilfe gebrüllt. Aber ich habe nicht zugestimmt. Ich habe mehrfach klar und deutlich geäußert, dass ich das nicht will. Dafür ist es irrelevant, ob ich wusste, wer mich gerade betatscht."
Sind Sie Opfer einer Straftat geworden? Informationen, kostenlose Beratung und Unterstützung erhalten Sie bei der Verbrechensopferhilfe WEISSER RING. Telefonberatung unter: 0800 112 112
Wenn Gewalt oder Missbrauch einen Ihrer Angehörigen, Bekannten, eine Schülerin oder einen Schüler betreffen, dann wenden Sie sich an die Beratungsstelle Die möwe.Telefonberatung unter: 01 532 15 15
Wenn Sie als Frau von Gewalt betroffen sind, wenden Sie sich an die Frauenhelpline. Die Beratungs- und Hilfsangebote sind kostenlos und das Team rund um die Uhr erreichbar. Telefonberatung unter: 0800 222 555
