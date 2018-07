Glööckler nimmt Auszeit nach Allergie-Schock

Modeschöpfer Harald Glööckler (53) gönnt sich eine kurze berufliche Pause, nachdem er Mitte der Woche wegen einer allergischen Reaktion in einem Krankenhaus behandelt werden musste. "Ich hab' jetzt erst mal meine Termine abgesagt und werd' ein paar Tage an die See gehen", sagte Glööckler der Bild-Zeitung.

Glööckler nimmt Auszeit

Körperlich gehe es ihm zwar mittlerweile besser, doch er wolle die freie Zeit nutzen, um in sich zu gehen. "Man muss vielleicht auch mal bissl nachdenken, wenn man sowas wieder hinter sich gebracht hat", so der Designer, der am Mittwoch auf Instagram ein Foto gepostet hatte, das ihn mit stark zugeschwollenem Gesicht in einem Arztzimmer zeigte.