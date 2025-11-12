"The Running Man"-Star Glen Powell holte sich Tipps von Schwarzenegger und Cruise

Glen Powell, Star des neuen Science-Fiction-Films "The Running Man", hat sich für die Rolle bei berühmten Kollegen Tipps geholt. Nein, er habe sich keinen österreichischen Akzent und große Muskelpakete zugelegt, um Arnold Schwarzenegger nachzuahmen, witzelte der 37-Jährige im dpa-Interview. Er habe den Ex-Terminator aber um Erlaubnis und um seinen Segen gebeten, erzählte Powell ("Top Gun: Maverick", "Twisters").

Glen Powell: Diesen Rat bekam er von Tom Cruise

Schließlich war Schwarzenegger 1987 sein Vorgänger in der Verfilmung des dystopischen Stephen-King-Klassikers "The Running Man" - und damals "einer der größten Stars der Welt", sagte der amerikanische Schauspieler. In der Neuverfilmung (Kinostart 13.11.) spielt Powell unter der Regie von Edgar Wright den Arbeiter Ben Richards, der bei einem brutalen Spielewettbewerb mitmacht, um mit der erhofften Geldprämie für seine kranke Tochter zu sorgen. In der Hit-Show "The Running Man" müssen Teilnehmer 30 Tage lang um ihr Leben rennen, während Profikiller ihnen nachstellen.