"Gladiator"-Star Ralf Moeller: Tochter feiert große Hochzeit in Kalifornien

Schauspieler Ralf Moeller durfte sich über eine besondere Feier in seiner Familie freuen: Tochter Laura (35) hat am vergangenen Donnerstag ihren langjährigen Freund Ryan (39) geheiratet. Das bestätigte der "Gladiator"-Star der Bild-Zeitung.

Ralf Moeller überglücklich

"Es ist für jeden Papa größer als jeder Sieg bei einem Wettkampf, die eigene Tochter glücklich unter die Haube zu bekommen", erklärte der ehemalige Bodybuilder begeistert.

Für die Hochzeit ließ der 66-Jährige auch jeglichen Ernährungsplan beiseite: "Wenn die älteste Tochter Ja sagt, sagt man nicht Nein zu den Kalorien - und zählt sie auch nicht."

Hochzeitsfoto bei Instagram

Die Hochzeit fand im kalifornischen Sonoma statt. Sowohl Moellers Ex-Frau Annette als auch seine zweite Tochter Jaqueline (28) sollen ebenfalls anwesend gewesen sein. Moeller hielt die Feierlichkeit auch bei Instagram fest. "Auf der Hochzeit meiner Tochter in Sonoma. Auf Laura und Ryan", schrieb er zu einem Foto, auf dem er gemeinsam mit dem Brautpaar posiert. Im Hintergrund ist die gedeckte Tafel mit farbenfrohem Blumenschmuck zu sehen.