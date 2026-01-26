"Gilmore Girls"-Star Milo Ventimiglia und Ehefrau Jarah erwarten 2. Kind
Der aus der US-Serie "This Is Us" bekannte Schauspieler Milo Ventimiglia und seine Frau, Model Jarah Mariano, werden ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Ke'ala Coral wieder Mal Eltern. Die Neuigkeiten machte die werdende Mutter ganz nebenbei am Geburtstag ihres Mädchen auf Instagram öffentlich.
"Alles Gute zum 1. Jahr", schrieb Mariano an Ke'ala adressiert. "Als du in mein Leben kamst, hatte ich zwei komplett unterschiedliche Gedanken, einer kam direkt nach dem anderen: Ich würde sofort für dich sterben, aber jetzt muss ich auch so lange leben, wie ich kann, um da zu sein. Um sicher zu sein zu können, dass du sicher bist. Das ist die einzigartigste Liebe, die ich je erlebt habe, genauso einzigartig wie deine Seele. In einer Welt voll Angst und Hass weiß ich, dass du dein strahlendes Licht überall hinbringen wirst, um es zu einem besseren und helleren Ort für deine Umgebung zu machen."
Auf dem Schnappschuss hält sie ihr Töchterchen in die Luft. Gut sichtbar: Marianos Babybauch. Angaben zum Geburtstermin machte sie nicht. Zahlreiche Fans übermittelten Glückwünsche.
Im Oktober 2023 wurde bekannt, dass das Paar heimlich geheiratet hat. Laut US Weekly fand die Feier im kleinen Familien- und Freundeskreis statt. Mariano veröffentlichte aber Bilder vom Jawort.
Durchbruch mit "Gilmore Girls"
Ventimiglia spricht nur selten öffentlich über sein Privatleben. In der preisgekrönten TV-Serie "This Is Us - Das ist Leben" über drei Leute, die am selben Tag geboren wurden, spielte er den Familienpatriarchen Jack Pearson. Mandy Moore schlüpfte in die Rolle der Ehefrau. 2022 wurde Ventimiglia auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette gefeiert.
Vor über 20 Jahren feuerte der Schauspieler in "Gilmore Girls" seinen Durchbruch als Serien-Star. Darin spielte er den "Bad Boy" und zwischenzeitlichen Freund von Rory Gilmore, Jess. Er spielte auch in Filmen wie "Rocky Balboa", "Grace of Monaco" und "Creed II" mit.
Kommentare