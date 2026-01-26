"Gilmore Girls"-Star Milo Ventimiglia und Ehefrau Jarah erwarten 2. Kind

Der aus der US-Serie "This Is Us" bekannte Schauspieler Milo Ventimiglia und seine Frau, Model Jarah Mariano , werden ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Ke'ala Coral wieder Mal Eltern. Die Neuigkeiten machte die werdende Mutter ganz nebenbei am Geburtstag ihres Mädchen auf Instagram öffentlich.

"Alles Gute zum 1. Jahr", schrieb Mariano an Ke'ala adressiert. "Als du in mein Leben kamst, hatte ich zwei komplett unterschiedliche Gedanken, einer kam direkt nach dem anderen: Ich würde sofort für dich sterben, aber jetzt muss ich auch so lange leben, wie ich kann, um da zu sein. Um sicher zu sein zu können, dass du sicher bist. Das ist die einzigartigste Liebe, die ich je erlebt habe, genauso einzigartig wie deine Seele. In einer Welt voll Angst und Hass weiß ich, dass du dein strahlendes Licht überall hinbringen wirst, um es zu einem besseren und helleren Ort für deine Umgebung zu machen."

Auf dem Schnappschuss hält sie ihr Töchterchen in die Luft. Gut sichtbar: Marianos Babybauch. Angaben zum Geburtstermin machte sie nicht. Zahlreiche Fans übermittelten Glückwünsche.