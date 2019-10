"Gilmore Girls"-Star Jared Padalecki verhaftet

In seiner Rolle als Dean in "Gilmore Girls" ist Jared Padalecki der nette, gefühlsbetonte Junge von nebenan. Im echten Leben hat der dreifache Familienvater nun unter Beweis gestellt, dass er auch ganz anders kann.

Der Schauspieler wurde am Sonntag vor einem Nachtclub in Texas verhaftet, weil er einen Barkeeper und den Manager des Lokals angefriffen haben soll. Zusätzlich wird ihm "öffentliche Trunkenheit" zur Last gelegt. In einem Video, dass TMZ vorliegt, kann man zudem erkennen, wie der 37-Jährige eine Person in den Schwitzkasten nimmt, bevor er vor der Polizei verhört wird. Der sichtlich torkelnde Padalecki muss sich stützen und soll mit einem Bündel Geldscheine vor den Augen der Beamten gewedelt haben.

Der Schauspieler soll sich so eine 15.000 Dollar-Kaution eingehandelt haben. Ob er diese bereits beglichen hat, ist unklar.