"Gigantisches" Promifest: Harald Glööckler feierte 60er mit Flammenwerfer

Mit einer großen Feier hat Modeschöpfer Harald Glööckler seinen 60. Geburtstag in einem Hotel in Bad Saarow (Landkreis Oder-Spree) begangen. "Harald Glööckler zeigt uns, wie man selbst einen Strandweg in einen Laufsteg verwandelt", schrieb das Hotel am Sonntag auf Instagram. Der schillernde Designer zelebrierte seinen runden Geburtstag inmitten von reichlich Prominenz.