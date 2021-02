Gesundheitsbehörde warnt vor Gwyneth Paltrows Corona-Tipps

"Alles, was ich tue, fühlt sich gut an, wie ein Geschenk an meinen Körper", so die Oscar-Preisträgerin. "Ich habe Energie, trainiere morgens und mache so oft ich kann eine Infrarotsauna, alles im Dienste der Heilung."

Gesundheitsbehörde warnt vor Paltrows Methoden

Die britische Gesundheitsbehörde NHS stellt Paltrows Methoden jedoch infrage. Der ärztliche Direktor der NHS warnt sogar ausdrücklich davor, die Ratschläge der Oscar-Preisträgerin zu befolgen.

"Wir müssen die Langzeitfolgen ernst nehmen und ernsthafte Wissenschaft anwenden", stellt er gegenüber der BBC klar. Die Aussagen der Schauspielerin "sind keine Lösungen, die wir im NHS empfehlen würden", fährt der Gesundheits-Experte fort, der gleichzeitig zu bedenken gibt, dass Influencer, welche soziale Medien nutzen, "Verantwortung und Sorgfaltspflicht" hätten. Insbesondere, wenn es sich um medizinische Ratschläge handelt.