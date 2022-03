Gesundheitliche Probleme: Sorge um Musiker Phil Collins

Phil Collins ist zurzeit mit seinen früheren Bandkollegen auf großer Genisis-Tour. Der 71-Jährige, der in den letzten Jahren an verschiedenen gesundheitlichen Problemen gelitten hatte, absolviert seine Konzerte, wie beispielsweise letzten Mittwoch in Paris, seit Jahren sitzend auf einem Sessel.

Fans besorgt um Phil Collins

Wie auch die britische DailyMail berichtet, machte Phil Collins während seines Paris-Konzerts am Mittwoch keinen allzu gesunden Eindruck. Immer wieder hielt er sich angeblich am Mikrofonständer fest, während er über das Publikum blickte und wohl besonders angeschlagen wirkte.