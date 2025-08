Gerüchte: Katy Perry und Justin Trudeau spürten "sofort Verbundenheit"

Der amerikanische Popstar Katy Perry und der kanadische Ex-Premier Justin Trudeau haben kürzlich mit einem mutmaßlichen gemeinsamen Abendessen Spekulationen ausgelöst. Das Portal tmz.com veröffentlichte Ende Juli Fotos, die die beiden Prominenten am Tisch des schicken Lokals "Le Violon" in Montreal zeigen sollen. Die zwei wirkten darauf sehr in ein Gespräch vertieft, Perry hörte Trudeau zu. Tmz.com zitierte andere Anwesende, dass den Promi-Gästen unter anderem Cocktails und Hummer serviert worden seien. Das Portal legte sich aber nicht fest, ob man das Treffen als Liebesdate oder Treffen unter Freunden deuten sollte und wünschte "Bon appétit".

"Da ist eine Anziehungskraft"

Dem US-Magazin People erzählten Quellen daraufhin, dass die beiden "sofort Verbundenheit" spürten, alles aber noch sehr frisch sei. "Sie sind aneinander interessiert, aber es wird eine Weile dauern, bis sie wissen, wohin das führt", so ein namentlich nicht genannter Insider. "Sie reist um die Welt und er ist dabei, sein Leben zu ordnen, jetzt, wo er nicht mehr Premierminister von Kanada ist. Aber da ist eine Anziehungskraft. Sie haben eine Menge gemeinsam." Das Interesse an Musik und ihr Optimismus etwa verbinde sie. "Beide sind Idealisten und glauben immer noch, dass sie die Welt verbessern können (...)", so der Insider, der in der Zukunft auch eine Fernbeziehung für möglich hält.