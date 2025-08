Liebe im Laufschritt: ORF-Politologe Peter Filzmaier und Carola Bendl

Was gemeinsame Pläne betrifft, seien sie derzeit in einer Nachdenkphase. "Wir überlegen uns, ein paar Dinge auch beruflich gemeinsam zu machen. Carola hält Sportvorträge, ich halte Sportvorträge. Also warum sollten wir nicht Vorträge gemeinsam halten? Das ist doch naheliegend. Durchaus auch dialogisch, sich widersprechend", so der Politologe. Auch die Idee eines gemeinsamen Sportbuches würde es geben.

Sie hoffen auch in zehn Jahren noch zusammen zu sein. "Ja, weil er ein wahnsinnig liebevoller Mensch ist", so Bendl dazu.

"Und sie strahlt so eine innige Verbundenheit aus. Nicht nur mir gegenüber, sondern allem, was ihr wichtig ist. Beruflich und im Laufsport. Das ist etwas, das ich sehr bewundere", ergänzt Filzmaier.

Und die Leidenschaft fürs Laufen wird die beiden so oder so verbinden.