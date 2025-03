Gérard Depardieu: Vergewaltigungsprozess gegen Frankreichs einstigen Filmstar beginnt

Um sich zu verteidigen, hat er sich mit Jérémie Assous einen Star-Anwalt ausgesucht, der bereits im Vorfeld von Lügen sprach: Die Dreharbeiten hätten mit rund 50 Anwesenden in einer kleinen Pariser Wohnung stattgefunden und dennoch gebe es keine Zeugen, die die Aussagen der Klägerinnen stützten.

Im Zentrum des aktuellen Falls stehen die Dreharbeiten zum Film „Les volets verts“ („Die grünen Fensterläden“) von Regisseur Jean Becker im Jahr 2021. Eine Dekorateurin beschuldigt Depardieu, sie „brutal gepackt“ und an Taille, Bauch und Brust berührt zu haben.

Der zweitägige Prozess sollte eigentlich schon im vergangenen Oktober stattfinden, wurde aber aus gesundheitlichen Gründen verschoben. Nun soll Depardieu, der an Diabetes leidet und einen vierfachen Bypass hat, verhandlungsfähig sein.

Demgegenüber gibt es inzwischen eine Reihe belastender Berichte, die die französische Investigativ-Online-Zeitung „ Mediapart “ vor zwei Jahren veröffentlicht hat; die Zahl der Betroffenen ist seitdem noch gewachsen. Demnach berichteten die Frauen, die zwischen 2004 und 2020 an verschiedenen Filmsets mit Depardieu arbeiteten, dass er sie systematisch begrapscht und bedrängt, ihnen eine Hand in die Unterhose gesteckt, Schmatzgeräusche gemacht habe.

Zwar habe sein Mandant „die Neigung, eine große Zahl an Grobheiten von sich zu geben“, ja, räumte Assous in einem Fernsehinterview ein. Das mache aus ihm aber keinen Kriminellen.

Beschwerden wurden meist übergangen, für die Produzenten war „Gégé“, wie seine Anhänger ihn nennen, unverzichtbar: Manche Filme konnten nur aufgrund seiner Teilnahme gedreht werden, weil er die Massen in die Kinos lockte. In rund 250 Filmen spielte er mit, darunter Klassiker wie „Die Ausgebufften“, „Die letzte Metro“ und „Cyrano de Bergerac“. Auch gab er den Obelix in mehreren Asterix-Filmen.