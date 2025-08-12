Experten beeindruckt: XXL-Verlobungsring soll Ronaldo 5 Millionen gekostet haben
Es ist offiziell: Cristiano Ronaldo und seine Langzeitfreundin Georgina Rodriguez haben sich verlobt.
Verlobt mit Ronaldo: Rodriguez zeigt Verlobungsring
Rodriguez machte die freudige Nachricht auf Instagram publik. Auf einem Foto präsentierte das Model stolz den prächtigen Verlobungsring. "Ja, ich will. In diesem und in all meinen Leben", schrieb sie zu dem Posting.
Preis und Schliff: Was Experten über den Ring sagen
Der Ring im XXL-Format besteht aus einem oval geschliffenen Mittelstein und zwei Seitensteinen. Wer den opulenten Schmuck gefertigt hat, hat das Paar nicht verraten.
Experten schätzen den Preis für das auffällige Schmuckstück für das Promimagazin Page Six Style auf zwischen zwei bis zu fünf Millionen US-Dollar.
Ajay Anand, Gründer der Plattform "Rare Carat", einem Vergleichs-Tool für Diamantringe, gibt an, dass der große Stein makellose Reinheit besitze und möglicherweise über 30 Karat habe – was seinen Wert auf bis zu fünf Millionen Dollar beziffern würde.
Laura Taylor, Verlobungsring-Spezialistin, sagt über die Wahl des Steins beeindruckt: "Ovalschliffe sind für ihre brillante Facettierung bekannt, die das Funkeln maximiert und dem Stein aus jedem Blickwinkel ein strahlendes, lebendiges Aussehen verleiht." Sie stellt fest: "Dieser Ring ist atemberaubend und gehört zweifellos zu den beeindruckendsten, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Er passt perfekt zu einem der berühmtesten Fußball-Paare."
