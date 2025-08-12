Experten beeindruckt: XXL-Verlobungsring soll Ronaldo 5 Millionen gekostet haben

Es ist offiziell: Cristiano Ronaldo und seine Langzeitfreundin Georgina Rodriguez haben sich verlobt.

Verlobt mit Ronaldo: Rodriguez zeigt Verlobungsring

Rodriguez machte die freudige Nachricht auf Instagram publik. Auf einem Foto präsentierte das Model stolz den prächtigen Verlobungsring. "Ja, ich will. In diesem und in all meinen Leben", schrieb sie zu dem Posting.

Preis und Schliff: Was Experten über den Ring sagen

Der Ring im XXL-Format besteht aus einem oval geschliffenen Mittelstein und zwei Seitensteinen. Wer den opulenten Schmuck gefertigt hat, hat das Paar nicht verraten.