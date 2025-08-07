Einmalige Gelegenheit, die Clooneys persönlich zu treffen - für 100.000 Euro

Der Comer See wird immer einen ganz besonderen Platz in den Herzen von George Clooney und seiner Frau Amal Clooney haben. Seit dem Kauf seines berühmten Anwesens Villa Oleandra aus dem 19. Jahrhundert im Jahr 2002 gehört der Hollywood-Star zu den Einheimischen des beliebten Reiseziels.

Auch Amal Clooney hat seit ihrer Hochzeit mit dem US-Schauspieler schon so manche schöne Zeit hier verbracht. Laut Daily Mail befinden sich die Anwältin und der Filmstar auch aktuell in Italien - und zwar aus einem ganz besonderen Anlass. Und wer es sich leisten kann, bekommt dabei die Gelegenheit, das Ehepaar am Comer See persönlich zu treffen.

Clooneys laden zu "philanthropischem Reiseerlebnis" ein

Das Paar soll für ein exklusives Event der Clooney Foundation for Justice in der Gegend sein, das Abendessen sowie Veranstaltungen im Luxus-Hotel Villa Passalacqua umfasst.

