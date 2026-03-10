George Clooney: Warum er jetzt auf alkoholfreies Bier setzt
Hollywoodstar George Clooney (64) zeigt auch abseits des Filmbusiness ein gutes Händchen. Gründete er doch einst gemeinsam mit seinen Partnern Rande Gerber (62) und Mike Meldman (67) die erfolgreiche Tequila-Brand "Casamigos".
2017 verkauften sie die Marke um rund eine Milliarde Dollar an den Spirituosenkonzern Diageo.
Jetzt steigt er erneut ins Getränkegeschäft ein - aber diesmal alkoholfrei. Er launchte das alkoholfreie Bier "Crazy Mountain".
"Wir haben überall dasselbe bemerkt. Die Menschen lieben das Ritual, mit Freunden eine Flasche aufzumachen - nach dem Surfen, einer Golfrunde, einer langen Tour oder einfach, um abends zusammenzusitzen. Aber oft wollen sie dabei gar keinen Alkohol", so Gerber in einer Presseaussendung dazu.
"Wir lieben Bier, wir wollen nur nicht immer die Begleiterscheinungen", sagt Clooney. 12 Dosen (355 ml) kosten etwa 27,98 US-Dollar.
Kommentare