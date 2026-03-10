George Clooney: Warum er jetzt auf alkoholfreies Bier setzt

Hollywoodstar George Clooney (64) zeigt auch abseits des Filmbusiness ein gutes Händchen. Gründete er doch einst gemeinsam mit seinen Partnern Rande Gerber (62) und Mike Meldman (67) die erfolgreiche Tequila-Brand "Casamigos". 2017 verkauften sie die Marke um rund eine Milliarde Dollar an den Spirituosenkonzern Diageo.

Jetzt steigt er erneut ins Getränkegeschäft ein - aber diesmal alkoholfrei. Er launchte das alkoholfreie Bier "Crazy Mountain".