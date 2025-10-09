Gene Simmons: "Kiss"-Bassist hatte Autounfall

Gene Simmons von der US-Hardrockband Kiss ist auf dem kalifornischen Küstenhighway bei Malibu mit seinem Auto verunglückt.

Der 76-Jährige habe der Polizei erzählt, er sei am Steuer ohnmächtig geworden und in ein geparktes Fahrzeug gefahren. Der Rockveteran wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf der Plattform X versicherte er seinen Fans, dass es ihm gut gehe. Es sei nur ein Blechschaden entstanden. So etwas würde "schlechten Autofahrern", zu denen er gehöre, eben passieren.