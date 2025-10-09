Dolly Parton versichert Fans: "Ich bin noch nicht tot"

Mit den Worten "Ich bin noch nicht tot!" hat eine sehr lebendig wirkende Dolly Parton die Sorgen ihrer Fans über ihren Gesundheitszustand zerstreut. "Es kursieren einfach viele Gerüchte, aber ich dachte mir, wenn Ihr es von mir hört, wisst Ihr, dass es mir gut geht", sagte die 79-jährige Country-Legende am Mittwoch in einem im Onlinedienst Instagram veröffentlichen Video.

Sie sei "noch nicht bereit zu sterben", sagte die Sängerin. "Ich glaube nicht, dass Gott mit mir fertig ist, und ich bin noch nicht fertig mit meiner Arbeit." In der auf ihrem offiziellen Konto geteilten Aufnahme dankte Parton der Öffentlichkeit für ihre Anteilnahme, betonte jedoch, dass sie keineswegs dem Tod nahe sei.