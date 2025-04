Gene Hackman: Ergebnisse der Autopsie liegen vor

Der Autopsiebericht verweist darauf, dass die 95-jährige Hollywood-Legende an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung starb, berichteten US-Medien am Montag. Hackman habe eine "Vorgeschichte von Herzinsuffizienz" gehabt, zitierte "Fox News" aus dem Bericht der Gerichtsmediziner in Santa Fe im US-Staat New Mexico.

Hackman lebte wohl eine Woche länger als Arakawa

Hackman und Arakawa waren am 26. Februar in ihrem Zuhause in Santa Fe tot aufgefunden worden. Anfang März gaben die Ermittler bekannt, dass Arakawa vermutlich an einer durch Hantaviren ausgelösten Erkrankung gestorben war. Die Erreger befallen die Atemwege und werden über Nagetiere wie Mäuse oder Ratten auf Menschen übertragen.

Der Tod der 65-jährigen Pianistin trat vermutlich am 12. Februar ein. Hackman starb wahrscheinlich eine Woche später, am 18. Februar. Eine Analyse seines Herzschrittmachers ergab, dass an dem Tag anomale Herzaktivitäten aufgezeichnet wurden. Auch ein Hund des Ehepaares wurde tot entdeckt, er war wohl verdurstet. Zwei weitere Hunde überlebten.



Hackman galt als einer der bedeutendsten Schauspieler seiner Generation. Er wurde unter anderem durch Filme wie "French Connection" (1971), "The Conversation" (1974) und "Erbarmungslos" (1992) berühmt. In den frühen 2000er Jahren zog er sich aus Hollywood zurück und lebte fortan mit Arakawa in Santa Fe. Die beiden waren seit 1991 miteinander verheiratet.