Offizielle Todesursache: Gene Hackman - daran ist der Hollywoodstar gestorben

Hollywood-Star Gene Hackman ist nicht an jenem Virus gestorben, der zum Tod seiner Frau geführt hatte. Das ist das offizielle Ergebnis der Autopsie. Hackman habe demnach unter Herzinsuffizienz, schweren chronischen Veränderungen der Nieren und Anzeichen einer fortgeschrittenen Alzheimer-Erkrankung gelitten, heißt es in internationalen Medienberichten. Hackman und seine Frau waren tot in ihrem Anwesen gefunden worden. Seine Frau starb rund eine Woche vor Hackman am Hanta-Virus. Es ist unklar, ob dem Schauspieler bewusst war, dass seine Frau gestorben war.