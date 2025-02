Hollywood-Star und Oscar-Preisträger Gene Hackman (95) und seine Frau Betsy Arakawa (63) sind tot. Das berichten US-amerikanische Medien.

Sie wurden am Mittwochabend leblos in ihrem Haus in Santa Fe Summit aufgefunden. Das berichtet unter anderem die Santa Fe New Mexican und bezieht sich auf den Sheriff von Santa Fe County.

Der Sheriff erklärte demnach weiter, dass es zunächst keine Anzeichen für ein Verbrechen gegeben habe. Zur Todesursache oder wann das Paar gestorben sein könnte, äußerte er sich nicht. Auch der Hund des Paares soll tot sein.