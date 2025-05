Zum Geburtstag: Claudia Schiffer veröffentlicht Foto von Tochter Cosima

Die aus Nordrhein-Westfalen stammende Schiffer lebt seit vielen Jahren mit ihrem Ehemann, dem britischen Filmproduzenten Matthew Vaughn, in England. Schiffer hat sich fast schon zu sehr in ihrer Wahlheimat Großbritannien eingelebt. "Ich liebe englische Schokolade, Marmite und Chips", sagte die 54-Jährige 2022 der britischen Zeitung Telegraph. Marmite ist ein beliebter Brotaufstrich. "Ich habe sogar eine Art englischen Humor aufgeschnappt, der mich schon in Schwierigkeiten mit meinen deutschen Freunden gebracht hat, die britischen Sarkasmus nicht verstehen."

Cosima, Casper und Clementine sollten "normale Kindheit" haben

Neben Cosima hat das Paar noch die Tochter Clementine (20) und Sohn Caspar (22). Die Kinder halten sie zum Großteil aus der Öffentlichkeit heraus. Zu ihren Geburtstagen veröffentlicht Schiffer aber gerne Bilder mit persönlichen Worten. Zu Caspers Wiegenfest im Februar schrieb sie dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum 22. Geburtstag, Caspar. Ein Mann, der fest an seinem Glauben festhält, ehrlich, schlau ist und mich zum Lachen bringt. Ich bin so stolz darauf, deine Mama zu sein. Hab dich lieb."