Freund von schwangerer Emma Roberts wegen Alkohol am Steuer verhaftet

Mit Emma Roberts erwartet Schauspieler Garrett Hedlund derzeit ein Kind. Anfang des Jahres wurde der 36-Jährige jedoch wegen Alkohol am Steuer verhaftet, wie nun bekannt wird.

Garrett Hedlund: Wegen Alkohol am Steuer verhaftet

Wie Page Six berichtet, soll der "Tron: Legacy"-Star im Februar dieses Jahres wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und anschließend gegen eine Kaution von 100.000 US-Dollar wieder freigelassen worden sein. Er sei wegen "DUI" (Anm. "Driving under the influence", zu Deutsch: "Fahren unter Einfluss von Alkohol oder Drogen") zwei Punkten angeklagt und zu einer 36-monatigen Bewährungsstrafe und drei Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden sein. Ein Anklagepunkt soll abgewiesen worden sein, wie aus Gerichtsdokumenten des Obersten Gerichts des Bezirks Los Angeles hervorgehe.