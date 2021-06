Ganz schön alt geworden: Til Schweiger-Selfie schockiert Fans

Mit einem Selfie, das bei einem Badeausflug an den Wannensee entstanden ist, hat Til Schweiger heftige Reaktionen bei seinen Instagram-Followern ausgelöst. Die finden nämlich, dass der deutsche Schauspieler auf dem Foto ganz schön alt aussieht.

Til Schweiger steht zu seinen Falten

Mit zerknautschtem Gesicht zeigt sich Schweiger vor strahlend blauem Himmel auf seinem jüngsten Instagram-Foto. "Wannsee- time!", schrieb er dazu. Auf dem Bild macht der 57-Jährige eine Miene, die seine Falten betont.

Einige seiner Fans zeigen sich darüber überrascht, dass der Mime nun doch schon so viele Fältchen hat. "Mann, hab ich mich grad erschrocken", schreibt unter anderem ein Follower. "Okay fetzt und wann wird geschlafen?", scherzt ein anderer. "Du schaust auch ziemlich geblendet... Und ja die Zeit bleibt net still", lautet ein weiteres Kommentar.