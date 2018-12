Gala ohne Madeleine: Royaler Glanz bei der Nobelpreisverleihung

Madeleine schwänzt Nobelpreisverleihung

Prinzessin Madeleine, die vor Kurzem mit ihrer Familie in die USA gezogen ist, war der Nobelpreisverleihung dieses Jahr fern geblieben. "Prinzessin Madeleine nimmt in diesem Herbst an keinem offiziellen Termin teil", hatte die Hofsprecherin bereits im November erklärt. Da die Nobelpreisverleihung einer der wichtigsten Termine für das schwedische Königshaus gilt, hatte Madeleines Fehlen bei der Veranstaltung in Schweden für Kritik gesorgt.