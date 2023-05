Fußballstar Cristiano Ronaldo in Sorge um Tochter

Schwerer Verlust

Erst in vergangenen Jahr mussten der Portugiese und seine Partnerin Georgina Rodriguez den Verlust ihres Sohnes verkraften. Die Formulierung in einer Erklärung ließ darauf schließen, dass dieser eine Zwillingsgeburt nicht überlebt hat. Ronaldo und seine Familie hatten weltweit sehr große Anteilnahme und Unterstützung erlebt. "Jetzt ist es an der Zeit, um dankbar für das Leben zu sein, das wir auf dieser Welt begrüßt haben", schrieb er kurz darauf.

Ingesamt hat Ronaldo fünf Kinder. Der zwölfjährge Sohn Cristiano sowie die Zwillinge Eva und Mateo (5) stammen von Leihmüttern.