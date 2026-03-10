Fußballspieler Eduard Löwen trauert um Ehefrau Ilona

Das teilte Löwens aktueller Club St. Louis City aus der amerikanischen Major League Soccer auf X und Instagram mit. "Wir trauern mit Edu und allen, die von diesem Verlust betroffen sind, und bitten die Gemeinde, sie in dieser schweren Zeit in ihre Gebete einzuschließen. Ilona war ein leuchtendes Beispiel für Liebe, Demut und Güte und wird uns sehr fehlen", schrieb der Verein zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Paars und veröffentlichte ein Statement von Löwens Pastor Marc Sikma: "Edu und Ilona haben ihr Leben auf den Glauben an Christus gegründet, und es tröstet uns zu wissen, dass Ilonas Leiden nun ein Ende hat und sie in der ewigen Gegenwart ihres Erlösers weilt."

Zahlreiche Fans übermittelten Beileidsbekundungen.