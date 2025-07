Fußball-Superstar Messi sorgt für nächsten skurrilen Moment bei Coldplay-Show

Die Kamera fing ihn und Ehefrau Antonela Roccuzzo ein und übertrug ein Video auf die Leinwände im Saal. Das Publikum erwartet sich in diesem Fall vom gezeigten Paar einen Kuss. Allein, der kam nicht - was in den sozialen Medien nun mitunter süffisant kommentiert wird.

So schrieb etwa jemand unter einen auf X veröffentlichten Clip, in dem sie Szene zu sehen ist: "Messi hat keine Ahnung, was er da macht". Ein anderer bedient sich in Anspielung auf das englische Wort "messy" eines Wortspiels: "They wanted to make a fun kiss cam but it turned out quite messi" - etwa: "Sie hatten etwas Lustiges vor, das Ergebnis war etwas unangenehm." Ein weiterer fragt sich gar, ob die beiden noch ein Paar sind. "Du hattest nur eine Aufgabe zu erledigen", scherzt jemand anderer.